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Здоровье16 июля 2021 11:34

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 16 июля: семь новых смертей от инфекции

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 16 июля
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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С начала пандемии в регионе 38 511 человек заразились COVID-19.

С начала пандемии в регионе 38 511 человек заразились COVID-19.

Фото: ИВАНОВА Диана

За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 204 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщает региональный оперативный штаб, за сутки выздоровели 96 человек.

Фото: Стопкоронавирус.РФ.

Фото: Стопкоронавирус.РФ.

Еще семь смертей зарегистрировали от вируса.

С начала пандемии в регионе 38 511 человек заразились COVID-19, выздоровели – 32 988, умерли – 1 228.

15 июля на Смоленщине зарегистрировали 200 новых инфицированных коронавирусом.

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