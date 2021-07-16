Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 16 июля: семь новых смертей от инфекции

С начала пандемии в регионе 38 511 человек заразились COVID-19.
Фото: ИВАНОВА Диана
За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 204 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Как сообщает региональный оперативный штаб, за сутки выздоровели 96 человек.
Фото: Стопкоронавирус.РФ.
Еще семь смертей зарегистрировали от вируса.
С начала пандемии в регионе 38 511 человек заразились COVID-19, выздоровели – 32 988, умерли – 1 228.
15 июля на Смоленщине зарегистрировали 200 новых инфицированных коронавирусом.