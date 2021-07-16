Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 16 июля: семь новых смертей от инфекции

С начала пандемии в регионе 38 511 человек заразились COVID-19. Фото: ИВАНОВА Диана

За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 204 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщает региональный оперативный штаб, за сутки выздоровели 96 человек.

Фото: Стопкоронавирус.РФ.

Еще семь смертей зарегистрировали от вируса.

С начала пандемии в регионе 38 511 человек заразились COVID-19, выздоровели – 32 988, умерли – 1 228.

15 июля на Смоленщине зарегистрировали 200 новых инфицированных коронавирусом.