Школьная пора

На карте Смоленска в ближайшие годы появится еще одна школа. Фото: администрация Смоленской области.

На карте Смоленска в ближайшие годы появится еще одна школа. Она распахнет свои двери в микрорайоне Алтуховка и будет рассчитана на 1000 мест. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский на своей страничке в соцсетях.

Новый жилой микрорайон Алтуховка в последние годы активно застраивается. Среди тех, кто покупает на этой территории квартиры, много молодых семей с детьми. «Поэтому развитие его социальной инфраструктуры, в первую очередь возведение здесь детского сада и школы – для нас задача №1», – подчеркнул губернатор.

Лучшее – детям

Напомним, что в январе 2020 года в микрорайоне открылся детский сад «Аленький цветочек», рассчитанный на 150 мест.

На очереди – школа. По словам Алексей Островского, Смоленская область успешно прошла в Министерстве просвещения этап отбора заявок на предоставление софинансирования из федерального бюджета на строительство нового образовательного учреждения.

Это позволит существенно «разгрузить» близлежащие школы, которые расположены в микрорайоне Киселевка – №34,35 и 37 и повысит доступность получения среднего образования для жителей микрорайона Алтуховка.

«Исходя из нашей «дорожной карты», строительные работы запланированы на 2023–2024 годы. Уже дал поручение профильному департаменту приступить к подготовке проектно-сметной документации», – проинформировал смолян Алексей Островский.

Заслуженная награда

Пройдет еще немного времени, и юные смоляне, которые переступят порог школы в Алтуховке, подрастут, получат новые знания, расширят свой кругозор и смогут участвовать в школьных и муниципальных этапах Всероссийской олимпиады. У самых целеустремленных и талантливых появится шанс проявить себя на федеральном уровне и показать отличные результаты, которыми будут гордиться не только их родители, педагоги, но и вся Смоленщина. А сами ребята смогут рассчитывать за свой упорный труд на определенное материальное вознаграждение.

С такой инициативой выступил губернатор Алексей Островский, дав поручение профильному департаменту разработать механизм такого поощрения победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Отметим, что в этом учебном году наши ребята неплохо справились с испытаниями – 26 смолян приняли участие в финалах олимпиад по 14 учебным предметам. Среди них есть и те, кто вошел в число победителей и призеров, что даст выпускникам право быть зачисленными в вузы России на программы, соответствующие профилю олимпиады, без вступительных экзаменов.

Одна из героинь этого учебного года – ученица 10-го класса Лицея имени Кирилла и Мефодия Кристина Пантухова, которая стала не только победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву, но и призером еще одного финала – по обществознанию.

А ученица 11-го класса Гимназии №1 им.Н.М.Пржевальского Смоленска Лидия Найда по итогам испытаний вошла в число призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку.

«Девчонки, вы большие молодцы!!! Так держать!» – поздравил смоленских школьниц с успехом глава региона.

По его мнению, достижения таких одаренных ребят, как Кристина и Лидия, их знания, сила воли и стремление учиться должны быть отмечены и на региональном уровне в виде их материального поощрения.

«Рассчитываю, что это послужит определенным стимулом и мотивацией для остальных смоленских школьников в части повышения уровня знаний и участия во Всероссийской олимпиаде», – отметил губернатор.