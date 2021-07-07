Куда пойти привиться?

Фото пресс-службы администрации Смоленской области.

«Призываю смолян не откладывать вакцинацию, ведь, чтобы остановить пандемию, нам необходимо выработать коллективный иммунитет, а его можно получить только с помощью вакцины», - обратился к жителям региона губернатор Алексей Островский.

Многие смоляне этот посыл уже приняли к действию. Ежедневно на вакцинацию записывается более тысячи наших земляков. В соответствии с указанием губернатора в связи с большим количеством обращений количество мобильных прививочных пунктов в Смоленске увеличено.

Теперь их шесть. И график их работы на ближайший месяц уже известен:

ТРЦ «Макси» (3-й этаж, рядом с кинотеатром). Вакцинация проводится ежедневно с 10.00 до 18.00 по предварительной записи (через портал Госуслуг, по номеру телефона 29-43-43 или непосредственно в пункте вакцинации).

Промышленный филиал МФЦ (улица Индустриальная, дом №2/13, 2-й этаж). В будние дни с 10.30 до 15.00.

Киселёвский рынок. Дни работы: 1-2, 5-9, 12-16, 19-23, 26-30 июля с 16.00 до 19.00. По субботам - 3,10,17,24 и 31 июля с 10.00 до 16.00.

У входа в Реадовский парк. Дни работы: 4, 18, 25 июля и 1 августа с 10.00 до 16.00.

ТЦ «Мануфактура» (3-й этаж). Ежедневно в течение июля с 12.00 до 18.00.

Парковка ТЦ «Байкал». 11 июля с 10.00 до 16.00.

Напомним: чтобы привиться, необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Пришедшие на вакцинацию на месте заполняют анкету и проходят медосмотр.

Ольга АЛЕКСЕЕВА