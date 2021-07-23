Депутаты горсовета обсудили ремонт межквартальных проездов с подрядчиками. Фото: Андрей Смирнов.

Стартовавший в Смоленске ремонт внутриквартальных проездов стал основной темой этого лета. Программа благоустройства подъездов к соцучреждениям, на которую много лет у городских властей не было средств, запущена впервые. Однако ее исполнение пока вызывает вопросы и у смолян, и у депутатского корпуса.

Напомним, по инициативе «Единой России» Администрацией региона на благоустройство 41 проезда направлено свыше 200 миллионов рублей за счет средств субсидии из областного бюджета.

Депутаты Смоленского городского Совета фракции «Единой России» приняли участие во встрече с подрядными организациями и представителями Администрации, чтобы задать актуальные вопросы напрямую. На оперштабе выступил секретарь реготделения партии Игорь Ляхов.

«Я прошу больше говорить о проблематике. У нас присутствуют подрядчики, значит надо говорить, кто сегодня не приступил к работе, кто выпадает из графика, и какие на то причины. Мы сегодня детализируем то, что было определено на заседании фракции на прошлой неделе. Не нужно рассказывать, насколько все хорошо, сегодня по 19 объектам еще не начались работы. Это вызывает недовольство у смолян», - подчеркнул Игорь Ляхов.

Депутаты горсовета обсудили ремонт межквартальных проездов с подрядчиками. Фото: Андрей Смирнов.

За неделю были проведены совместные выезды с депутатами на 27 объектов. Несмотря на предоставленные графики работ, на деле ситуация отличается. На некоторых объектах ремонт до сих пор не начался.

Представители почти всех подрядных организаций доложили о ситуации на объектах, проигнорировал совещание только один из них - ООО «КротСтройСервис». Депутаты задавали вопросы, на которые жалуются жители Смоленска.

Смоляне крайне недовольны работами вдоль школы №12, в частности, смущают высокие бортовые камни. А вот о работах в Колодне отозвались положительно, их основная часть уже закончена, остались лишь мелкие нюансы.

Депутат горсовета Михаил Радченков заметил, что по адресу улица Николаева, 21, 29 разнится информация о ремонте. Подрядчик уверяет, что работы начались, но есть заминки из-за согласования с жильцами. Ни жители, ни депутат этого подтвердить не могут.

«Если есть проблемы с жителями дома, давайте говорить об этом, мы будем общаться, приходить к консенсусу», - обратился к подрядчику депутат.

Накануне председатель Смоленского городского Совета Виктория Макарова (фракция «Единой России») выехала на два объекта в Промышленном районе.

«На проезде возле роддома на Кирова не все гладко, как доложил сегодня на заседании штаба представитель ООО «Гефест». В начале июля в ходе нашей инспекции были выявлены замечания, которые до сих пор должным образом не устранены – на одном из участков, где было повреждено покрытие тротуара, видимо, нарушили технологию укладки асфальта, качество нового слоя гораздо хуже. За последние две недели проседание только усилилось, появились трещины. Такой подход недопустим: если есть недочёты, их нужно оперативно и качественно устранять, вариант «тяп-ляп» тут не пройдёт! Никаких конфликтных ситуаций не хочется, просто исполнители работ должны относиться к своим обязательствам ответственно», - подчеркнула Виктория Макарова. Подрядчик пообещал заменить поврежденное покрытие.

Замглавы Смоленска по городскому хозяйству Анна Пархоменко акцентировала внимание, что много жалоб от жителей поступает на то, что подрядчик, раскопав территорию, оставляет ее на неделю, а то и больше – «пройти невозможно» - жалуются смоляне.

«Не бросайте объекты после фрезерования! Если эти меры выполнены не будут, будем подрядчика штрафовать – это основная жалоба от горожан, когда раскопали, и там не пройти, особенно к подъездам», - подчеркнула Анна Пархоменко.

По словам начальника управления дорожного хозяйства Смоленска Натальи Майоровой, до сих пор не все управляющие организации откликнулись на просьбу установить информационные стенды на объектах ремонта. К этому вопросу подключатся главы администраций районов Смоленска.

На заседании штаба было предложено, чтобы депутаты принимали участие и в приемке выполненных работ.

Встречи депутатов с подрядчиком будут проводиться еженедельно. Уже 29 июля на заседание штаба приглашены старшие по домам, где проходят работы.

Теперь отследить, на каком этапе находится ремонт по конкретному проезду, можно на сайте smolensk.er.ru . После нажатия на баннер «Ремонт межквартальных проездов в Смоленске» открывается вкладка с актуальной информацией: адресами объектов, названием подрядной организации, сроками и ответственным депутатом по округу.