В Смоленске старшие по домам приняли участие в штабе по ремонту межквартальных проездов. Фото: Андрей Смирнов.

Свои претензии и предложения озвучили старшие по домам. Жильцы домов по улице 12 лет Октября переживают, что ремонт может оказаться бессмысленным.

«Между нашими домами длинная подпорная стена, из которой выходят три трубы. Иной раз из этих труб льется кипяток. Работы по ремонту этого проезда могут быть довольно быстро разрушены. Ливневая канализация не сделана», - рассказала Галина Иосифовна. В Администрации возьмут объект на контроль.

Старшая по дому Фрунзе, 20А пожаловалась на отсутствие ежедневных работ на объекте.

В Смоленске старшие по домам приняли участие в штабе по ремонту межквартальных проездов. Фото: Андрей Смирнов.

«Разрыли дорогу и бросили. На этой неделе только начали ставить около школы бордюры, и опять никого нет. Когда ливни, вся вода течет за дом в овраг, хотелось бы сделать нормальные ливневые канализации», - обратилась смолянка.

Снова встал вопрос о недостаточной информированности местных жителей, где проводятся работы, о сроках и графике.

Депутат Госдумы Сергей Неверов также высказал свои замечания: «Я вчера был на проезде на Попова, проезд очень большой, почти 700 метров, 14 домов. Работает на нем шесть человек, не знаю, конечно, как вы успеете до октября его сделать. На домах информация отсутствует. Естественно, у людей возникает вопрос, потому что непонятно, когда закончатся работы».

Заместитель главы Смоленска по городскому хозяйству Анна Пархоменко акцентировала внимание на несоблюдении организации работ на объектах.

«Нет ограждений, нет доступности, нет знаков. Это наши горожане, это безопасность жизни людей. Есть подрядные организации, которые производят фрезерование покрытия и оставляют его на длительный период времени – это нарушение технологии», - подчеркнула она.

Такая ситуация сложилась на проезде по проспекту Гагарина, 54. Больше месяца объектом никто не занимается – это прямое нарушение технологии. Во время фрезерования, к тому же, повреждены корни деревьев.

Депутат Госдумы Сергей Неверов побывал на межквартальном проезде, на штабе он сообщил: «Вы нарушили всю зеленую часть. Там не то, что корневая система повреждена, там вообще дерево может упасть. Работают два человека. Люди вынуждены заезжать совершенно с другой стороны, неизвестно еще, когда это все закончится», - подчеркнул Неверов.

В Администрации рассказали, что уже имели негативный опыт с организацией ООО «Кротстройсервис». По данному объекту назначена отдельная комиссия.

Начальник управления дорожного хозяйства Администрации Смоленска Наталья Майорова также призвала подрядчиков быть социально ориентированными. В пример привела одну из организаций, которая выполнила дополнительный перечень работ по просьбе жителей - обустройство контейнерной площадки.

Для оперативного реагирования на проблемные вопросы, как, например, на Кутузова, где большегруз сломал асфальтовое покрытие, созданы чаты в мессенджерах с Администрацией, подрядчиками. В них включат и депутатов горсовета, которые закреплены за каждой территорией.

«Я считаю, что самое важное - взаимодействие депутатского корпуса со старшими домов, с населением. Депутаты могут быстрее узнать информацию, оперативнее довести ее до людей. Жильцы ждут, что ситуация изменится на ранних стадиях. Для них важно, чтобы работы были выполнены качественно. Для этого и существует такой формат встреч – местные жители – депутаты - подрядчик и администрация», - подвел итоги встречи Сергей Неверов.

Напомним, средства на ремонт проездов, 200 миллионов рублей, выделены за счет средств субсидии из областного бюджета Администрацией региона по инициативе «Единой России».

Узнать, на каком этапе находится ремонт по конкретному проезду, можно на сайте smolensk.er.ru . После нажатия на баннер «Ремонт межквартальных проездов в Смоленске» открывается вкладка с актуальной информацией: адресами объектов, названием подрядной организации, сроками и ответственным депутатом по округу.