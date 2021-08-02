Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 2 августа: за сутки выявлено 158 новых случаев заражения

За прошедшие сутки 158 смолян получили положительный тест на COVID-19. Фото: Иван МАКЕЕВ

По информации столичного Оперштаба, за прошедшие сутки 158 смолян получили положительный тест на COVID-19. Выздоровели 103 человека, погибли – 5.

С начала пандемии число заразившихся составляет 41 824, справились с болезнью – 34 620, умерли от коронавируса – 1 327.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее в Смоленской области под медицинским наблюдением находились 6 806 человек, из них 5 748 – в режиме самоизоляции, 1 058 – в стационаре. Вирус выявили в 19 областных районах.

Ранее «КП» писала, что дополнительный пункт вакцинации открыт в Смоленске. Более тысячи жителей региона записываются на прививку ежедневно.

Ранее эксперт НИИ эпидемиологии объяснила, почему после коронавируса люди теряют вес и как его восстановить. О причинах снижения массы тела и способах вернуть ее в норму после перенесенной болезни рассказала кандидат медицинских наук Хадижат Омарова.

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