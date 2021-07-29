Есть работа!

Фото: администрация Смоленской области.

Задача № 1

О судьбе коллектива и самого производства говорили на прошлой неделе на рабочем совещании, которое состоялось в администрации региона под председательством главы региона.

«Задача №1 сегодня – это трудоустройство работников комбината», - подчеркнул Алексей Островский. Ряд шагов в этом направлении сделан, и определённые подвижки уже есть.

Напомним, что сразу после ЧП глава региона поручил профильным подчинённым совместно с главой Вяземского района Инной Демидовой проработать все возможные варианты трудоустройства потерявших работу людей. На помощь пришли представители вяземского бизнеса, которые оперативно предоставили землякам рабочие места.

Сегодня более 70 человек уже трудятся на местных производствах. При этом, как заверила губернатора директор предприятия Нина Антонова, все выплаты, компенсации, в том числе за неиспользованный отпуск, коллектив получил в полном объёме.

Затронули на совещании и тему кадровой работы с пенсионерами. По озвученной информации, на предприятии трудились 24 сотрудника пенсионного возраста. Их уволили по собственному желанию. «Никакой дискриминации по возрасту в данном случае быть не должно!» - выразил свою принципиальную позицию губернатор.

По словам Нины Антоновой, это было добровольное решение людей, никакого давления со стороны руководства предприятия на сотрудников-пенсионеров не оказывалось. С каждым из них провели адресную работу и предложили помощь в подборе вариантов трудоустройства. При этом в случае их желания работникам предложили вернуться на производство после возобновления деятельности комбината. Об этом проинформировали и всех остальных сотрудников завода, которые сейчас трудятся на иных предприятиях.

К работе по трудоустройству подключился и Центр занятости. На данный момент к специалистам обратились два сотрудника хлебокомбината. Губернатор поручил начальнику департамента государственной службы занятости Роману Романенкову оказывать заявителям в этом вопросе всестороннее содействие.

Операция «Возрождение»

Говорили участники совещания и о перспективах работы хлебозавода. Руководители предприятия рассказали, что хотят восстанавливать производство. В настоящий момент уже определили площади под будущий хлебокомбинат - там проведут реконструкцию и косметический ремонт. Самая «долгоиграющая» процедура - согласование проекта газификации. На это может уйти 7-8 месяцев.

«С учётом высокой социальной значимости этого вопроса, затрагивающего интересы значительного количества вязьмичей, мы обязательно окажем содействие со своей стороны с тем, чтобы решить его с ресурсоснабжающей организацией в максимально короткие сроки, насколько это позволяет действующее законодательство. Также постараемся помочь и в части взаимодействия с банками и областным фондом поддержки предпринимательства в вопросе предоставления заёмных средств, - поделился планами глава региона. - Сделаем всё от нас зависящее для того, чтобы предприятие как можно скорее возобновило работу».

Алексей Островский также поручил главе района еженедельно докладывать о развитии ситуации.

Ещё одна хорошая новость заключается в том, что в начале этой недели заработал кондитерский цех предприятия, который специализируется на выпечке. Он располагался в другом помещении и, к счастью, не пострадал во время пожара. Здесь будут работать около 70 сотрудников хлебокомбината. Также в планах - расширение действующего производства, в том числе увеличение объёмов выпуска полюбившегося многим «Вяземского» пряника и «Ремесленного» хлеба. А значит, создание дополнительных вакансий.