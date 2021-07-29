Где правит балл?

59 смоленских выпускников сдали ЕГЭ по одному из предметов на 100 баллов. Фото: администрация Смоленской области.

На всё 100!

Рабочее совещание, посвящённое этому вопросу, прошло под председательством губернатора Алексея Островского. Напомним, основной период ЕГЭ в этом году продлился с 31 мая по 25 июня. В Смоленской области работал 31 пункт проведения экзаменов в школах и 12 пунктов на дому. Экзамены сдавал 4051 человек, в числе которых - 52 гражданина Республики Беларусь.

Интересно, что в Смоленской области в этом году самыми востребованными предметами по выбору стали обществознание, биология и физика.

В целом смоленские ребята неплохо справились с испытаниями. Как сообщила начальник департамента по образованию и науке Елена Талкина, средний балл по русскому языку в регионе составил 73,7, по математике - 54,4.

59 участников ЕГЭ получили 100 баллов по одному предмету. 36 выпускников показали отличные знания по русскому языку, восемь - по химии, шесть - по литературе, трое по обществознанию, два - по математике и истории, один - по физике и информатике и ИКТ. Также в нынешнем году есть мультибалльник - выпускник Лицея имени Кирилла и Мефодия Иван Жигальский набрал 100 баллов сразу по двум предметам - физике и математике профильного уровня.

Назвали и школы, которые подготовили стобалльников. В их числе - три образовательных учреждения Смоленска - Лицей имени Кирилла и Мефодия (11 выпускников набрали максимальные баллы на экзаменах), средняя школа №33 (7 выпускников) и гимназия №1 имени Н.М. Пржевальского (5 представителей).

Высокие результаты продемонстрировали также ребята из Десногорска, Велижского, Вяземского, Гагаринского, Дорогобужского, Ельнинского, Краснинского, Новодугинского, Рославльского, Сафоновского, Смоленского и Ярцевского районов.

По словам Елены Талкиной, с родителями и общественностью работало официальное сообщество в социальной сети «Вконтакте» - «ЕГЭ 67». В дополнение к этому специалисты департамента и местных администраций проводили тематические «горячие линии».

Таким образом, на территории Смоленской области основной период ЕГЭ в целом прошёл без сбоев, в штатном режиме, с сохранением здоровья и безопасности всех участников и соблюдением основных требований Рособрнадзора.

Выпускной для всех

В рамках совещания, посвящённого итогам ЕГЭ, губернатор поручил своему профильному заместителю Вите Михайловне Хомутовой и начальнику департамента по образованию и науке Елене Петровне Талкиной проработать вопрос проведения в следующем году областного выпускного бала. Если позволит эпидобстановка.

«Подобные мероприятия по аналогии с «Алыми парусами» в Санкт-Петербурге организуются в ряде регионов. И это правильно, потому что для ребят день, когда они прощаются со школой, особенный. И запомнится он на всю жизнь. Говорю это, основываясь на собственном опыте. Рассчитываю, что нам удастся реализовать задуманное и этот общеобластной праздник станет доброй традицией», - отметил глава региона.