Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 30 июля: выявлено 186 новых случаев заражения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По информации регионального Оперштаба, за прошедшие сутки коронавирусом заразились 186 человек, выздоровели – 94 . Погибли 5 смолян.

В общей сложности число заразившихся составляет 41 324 с начала пандемии. 34 317 человек выздоровели, 1 312 – не справились с болезнью.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 7 490 человек, из них 6 366 – в режиме самоизоляции, 1 124 – в стационаре.

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