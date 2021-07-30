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Здоровье30 июля 2021 11:58

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 30 июля: выявлено 186 новых случаев заражения

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 30 июля
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 30 июля: выявлено 186 новых случаев заражения.

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 30 июля: выявлено 186 новых случаев заражения.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По информации регионального Оперштаба, за прошедшие сутки коронавирусом заразились 186 человек, выздоровели – 94 . Погибли 5 смолян.

В общей сложности число заразившихся составляет 41 324 с начала пандемии. 34 317 человек выздоровели, 1 312 – не справились с болезнью.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 7 490 человек, из них 6 366 – в режиме самоизоляции, 1 124 – в стационаре.

Ранее эксперт в эфире Радио “Комсомольская правда” объяснил, почему у переболевших Covid-19 снижается интеллект. Степень утраты умственных способностей зависит от тяжести заболевания.

Ранее «КП» писала, у каких детей чаще развиваются осложнения после ковида. Информацией поделился врач-инфекционист Георгий Викулов. Доля малышей и подростков, страдающих от постковида, на самом деле пока не известна. Но есть факторы риска, которые заслуживают повышенного внимания.

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