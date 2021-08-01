Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 1 августа: 4 погибших за прошедшие сутки

За последние сутки в Смоленской области 163 человека заразились коронавирусом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Смоленской области 163 человека заразились коронавирусом. Общее число смолян, получивших положительные тесты на COVID-19 с начала пандемии, составило 41 666.

102 ковид-пациента за прошедшие сутки выздоровели, всего выздоровевших в Смоленской области - 34 517, рассказали в столичном Оперштабе по борьбе коронавирусом.

4 человека погибли, общее число умерших достигло 1322.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находились 7 078 человек, из них 5 955 - в режиме самоизоляции, 1 123 - в стационаре.

Также по информации регионального Оперштаба стало известно, что 30 июля в регионе начали работать 2 новых пункта вакцинации против COVID-19: на территории строительного гипермаркета Леруа Мерлен по адресу ул. Кутузова, 48А и торгового центра Метро по адресу ул . Кутузова, 54.

Для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт, полис и СНИЛС (для внесения данных в регистр вакцинированных и оформления электронного сертификата).

Читай также в материале «КП» о том, почему после коронавируса люди теряют вес и как его восстановить. О причинах снижения массы тела и способах вернуть ее в норму после перенесенной болезни рассказала кандидат медицинских наук Хадижат Омарова.