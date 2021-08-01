Виктория Макарова: «Вакцинация – важное дело в борьбе с пандемией»

Фото: Смоленский городской Совет.

28 июля председатель горсовета по предварительной записи через портал государственных услуг посетила процедурный кабинет поликлиники № 6 города Смоленска.

– Тяжело переболев COVID-19 зимой, приняла решение пройти вакцинацию. Прошло более полугода, и антител с каждым днем становится все меньше. Я очень боюсь за свою маму, за своих родных, за детей, за внучку. Потому что понимаю, что каждый день контактирую с большим количеством людей, которые могут быть переносчиками. Прививка – важное дело в борьбе с пандемией, это не только моя безопасность, но и моих родных, близких, друзей и в том числе – жителей города, с которыми я взаимодействую, – рассказала Виктория Николаевна. – До марта 2020 года у нас была совсем другая жизнь. Мы могли свободно общаться, ездить на отдых, посещать культурные мероприятия – мы не боялись заболеть. Заболеваемость на данный момент, к сожалению, высока, летальность – тоже. Мы понимаем, что это экстренная иммунизация. Возможно, когда заболеваемость снизится, мы начнём ревакцинироваться раз в год как при сезонном гриппе.

Перед прививкой председатель горсовета заполнила необходимые документы, ей измерили температуру, давление, уровень кислорода в крови, оценили работу дыхательной и сердечно-сосудистой системы.

Впервые свою позицию по поводу вакцинации Виктория Макарова выразила в начале июля.

Записаться в пункт вакцинации можно с помощью портала Госуслуг, по единому номеру 122, либо обратившись в поликлинику.