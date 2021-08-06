Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 6 августа: 119 новых случаев заражения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки в Смоленской области положительный диагноз получили 119 человек. Общее число смолян, заразившихся коронавирусом с начала пандемии, составило 42 380.

118 человек справились с болезнью за прошедшие сутки, всего выздоровевших в Смоленской области – 34 517, рассказали в региональном Оперштабе. Погибли 7 смолян, всего 1 354 человека умерли с начала пандемии.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

На данный момент под медицинским наблюдением находятся 1 049 жителя региона, 5 243 – на самоизоляции.

Ранее министр здравоохранения РФ рассказал, чем сейчас отвечает государство и система здравоохранения на очередную атаку коронавирусной инфекции.

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