Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье3 августа 2021 11:43

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 3 августа: новые интерактивные карты, загадка ученых и рост заболеваемости

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 3 августа
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
За последние сутки коронавирусом заразились 145 человек.

За последние сутки коронавирусом заразились 145 человек.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки коронавирусом заразились 145 человек, сообщили в региональном Оперштабе. Выздоровели 112 смолян, погибли – 7.

С начала пандемии в регионе 41 969 заболевших. Выздоровели и выписались – 34 732 человека, погибли – 1 334.

За последние сутки коронавирусом заразились 145 человек. Фото: Стопкоронавирус.рф.

За последние сутки коронавирусом заразились 145 человек. Фото: Стопкоронавирус.рф.

Ранее "КП" писала, что актуальную информацию по COVID-19 в Смоленской области нанесли на интерактивные карты. На сервисе регулярно обновляется размещенная там статистика заболеваемости и действующие ограничения в области. Ранее также на интерактивные карты были нанесены пункты вакцинации в регионе.

Читай также:

«КП» назвала пять неочевидных плюсов коронавируса, над которыми бьются ученые. Что хорошего дает коронавирус организму, объяснили врачи и вирусологи.

Почему после коронавируса люди теряют вес и как его восстановить, объяснила эксперт НИИ эпидемиологии.

Коронавирус Covid-19КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Смоленске 2021: последние новости