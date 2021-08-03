Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 3 августа: новые интерактивные карты, загадка ученых и рост заболеваемости

За последние сутки коронавирусом заразились 145 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки коронавирусом заразились 145 человек, сообщили в региональном Оперштабе. Выздоровели 112 смолян, погибли – 7.

С начала пандемии в регионе 41 969 заболевших. Выздоровели и выписались – 34 732 человека, погибли – 1 334.

За последние сутки коронавирусом заразились 145 человек. Фото: Стопкоронавирус.рф.

Ранее "КП" писала, что актуальную информацию по COVID-19 в Смоленской области нанесли на интерактивные карты. На сервисе регулярно обновляется размещенная там статистика заболеваемости и действующие ограничения в области. Ранее также на интерактивные карты были нанесены пункты вакцинации в регионе.

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