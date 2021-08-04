Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 4 августа: эпидемиологическая ситуация в регионе остается напряженной

Эпидемиологическая ситуация в регионе остается напряженной. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По информации регионального Оперштаба, за последние сутки выявили 148 новых случаев заражения. 110 человек выздоровели и выписались, 7 – погибли.

Общее число зараженных с начала пандемии составляет 42 117 человек. 34 842 жителя региона выздоровели, 1 341 – умерли от коронавируса.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее в Смоленской области под медицинским наблюдением находились 6 538 человек, из них 5 435 – в режиме самоизоляции, 1 103 – в стационаре. Вяземский район стал лидером по количеству новых случаев заболевания.

Ранее актуальную информацию по COVID-19 в Смоленской области нанесли на интерактивные карты. На сервисе регулярно обновляется размещенная там статистика заболеваемости и действующие ограничения в области.

Читай также:

Глава Роспотребнадзора - в интервью «Комсомольской правде» рассказала о распространении коронавируса, новом штамме и вакцинации. По её словам, ситуация с распространением инфекции в стране все еще остается напряженной.

Главврач «Коммунарки» Денис Проценко: Когда у тебя сотни молодых больных в реанимации и на ИВЛ, странно слышать доводы антипрививочников.