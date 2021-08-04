В зоне доступа

Фото: администрация Смоленской области.

Для особенных деток

Первым пунктом рабочей поездки главы региона по Смоленску стало посещение детского сада в микрорайоне Парковом, рассчитанного на 150 мест. Дошкольное учреждение, получившее название «Гнёздышко», распахнуло свои двери в апреле. Сейчас садик посещают 90 малышей. К началу нового учебного года «Гнёздышко» полностью укомплектуют, и здесь заработают все 8 групп, из которых четыре будут ясельными (для детей от 1,5 до 3 лет) и четыре - дошкольными (для детей от 3 до 7 лет).

Глава региона убедился: здесь созданы все условия для комфортного пребывания дошкольников. Для ребят оборудованы групповые помещения с отдельными спальнями, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, кабинеты педагогов различного профиля, а также пищеблок, прачечная и так далее. Кроме этого, на территории учреждения есть спортивная и игровые площадки.

Отдельное помещение преду-смотрено для мини-музея, причём все поделки и рисунки в нём выполнены руками воспитанников и их родителей. Сейчас здесь размещается экспозиция, посвящённая пожарной безопасности. Тематика будет постоянно меняться.

«На мой взгляд, это очень правильная идея, чтобы обучение дошкольников основам безопасности проходило не только в теории, но и на практике, чтобы малыши с детства получали полезные знания и навыки», - прокомментировал увиденное Алексей Островский.

Заведующая детским садом «Гнёздышко» Светлана Власенкова показала гостю элементы доступной среды для особых деток - в учреждении установлен лифт, вход в здание оборудован пандусами. Также на входе для людей с нарушением зрения есть информирующая тактильная табличка.

Осмотрев помещения садика, губернатор высоко оценил их материально-техническое оснащение, отметив, что, по его мнению, созданные здесь условия способствуют развитию способностей и творческого потенциала каждого ребёнка.

«Уверен, что мои впечатления разделяют и воспитанники «Гнёздышка», а также их родители», - отметил глава региона.

Спорт для всех

Ещё одним пунктом рабочей поездки Алексея Островского по Смоленску стал Дворец спорта «Юбилейный». Отметим, что в состав физкультурно-оздоровительного комплекса входят игровой зал для занятий и соревнований по таким видам спорта, как баскетбол, волейбол, бадминтон, теннис, мини-футбол, художественная гимнастика, и другим. Кроме этого, здесь функционируют ледовая арена, а также тренажёрный зал и бассейн.

Во время посещения Дворца спорта губернатор оценил созданные условия для маломобильных групп населения - организовать эту работу максимально эффективно он поручил в ходе одного из совещаний.

Сегодня инфраструктура спортобъекта полностью адаптирована под потребности лиц с ОВЗ - здесь есть пандусы, лифты, специальные раздевалки. Как сообщил заместитель директора «Юбилейного» Александр Колумб, в октябре на базе Дворца спорта состоится первый в Смоленской области межрегиональный турнир по баскетболу на колясках.

Губернатор посетил и тренажёрный зал физкультурно-оздоровительного комплекса, где установлено более 60 многофункциональных спортивных снарядов. Сейчас зал бесплатно могут посещать инвалиды-колясочники. Глава региона пообщался с одним из посетителей - Александром. По мнению спортсмена, «Юбилейный» оборудован всем необходимым для посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья.

«Всё просто отлично! Очень удобно - и перемещаться по территории Дворца спорта, и заниматься на тренажёрах, и посещать бассейн», - отметил Александр.

Он также, пользуясь случаем, поблагодарил губернатора за возможность людям с ОВЗ пользоваться услугой «социального такси». Но в то же время посетовал на то, что в Смоленске до Дворца спорта не ходят низкопольные автобусы. По итогам этой встречи губернатор поручил главе Смоленска Андрею Борисову проработать этот вопрос и по возможности внести изменения в маршрутизацию городских автобусов.