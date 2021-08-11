Газ этому дому!

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На прошлой неделе губернатор Алексей Островский провел расширенное видеоселекторное совещание, посвященное вопросу реализацию программы социальной газификации в регионе. В обсуждении приняли участие член Госсовета РФ, депутат Госдумы Сергей Неверов, председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз Смоленск» и исполнительный директор АО «Газпром газораспределение Смоленск» Сергей Стоянов, а также профильные вице-губернаторы, начальники департаментов и главы муниципальных образований.

По поручению Президента

Глава региона напомнил, что в рамках послания Федеральному Собранию президент страны Владимир Владимирович Путин дал поручение правительству обеспечить до 2023 года в уже газифицированных населенных пунктах бесплатную подводку газа от уличного газопровода до границ домовладений, к которым по разным причинам газ еще не подведен. Поручение потребовало существенных изменений законодательства.

«Крайне признателен депутату Государственной Думы, избранному от нашей области, Сергею Ивановичу Неверову за участие в работе совещания и прозвучавшие предложения, ведь именно Сергей Иванович является автором этой инициативы, а родилась она в Смоленской области на встрече с главами сельских поселений», - отметил губернатор.

29 июня Алексей Островский утвердил региональный штаб по газификации, в состав которого вошли представители органов исполнительной власти, а также представители газоснабжающей и газораспределительной организаций. За прошедшее время была проделана серьезная работа по инвентаризации домовладений в газифицированных населенных пунктах.

В целом по стране, по предварительной оценке газовиков, программа коснется 4 млн домовладений. В нашем регионе к ней смогут присоединиться около 700 населенных пунктов, потенциально газификации подлежат свыше 25 тысяч домов. Единый оператор работ уже определен. В большинстве субъектов, в том числе и у нас, это компания «Газпром газификация».

Куда подать заявку?

Генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз Смоленск» Сергей Стоянов озвучил основные критерии включения домовладений в программу. В их числе – наличие распределительных сетей в населенном пункте, свидетельства о праве собственности на участок и объект капитального строительства. В дополнение к этому домовладение должно быть предназначено только для проживания и не использоваться для предпринимательской деятельности.

«Ожидаем, что с 1 сентября уже в полном объеме приступим к работам в соответствии с поданными заявками и «дорожными картами», которые мы составили совместно с региональными органами власти», - отметил Сергей Стоянов.

На данный момент заявку на догазификацию можно подать через сайт www.gas-smolensk.ru, Единые центры предоставления услуг, газовые службы в регионах и портал единого оператора газификации. С 1 сентября эта услуга станет доступной в офисах МФЦ и на портале «Госуслуги».

Не обмануть ожиданий

По словам начальника департамента по строительству и ЖКХ Константина Ростовцева, финансирование социальной газификации будет производиться из двух основных источников: за счёт специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям и из средств единого оператора. В первоочередном порядке подключаться к сетям газоснабжения будут граждане, у которых расстояние от газоиспользующего оборудования до сети составляет не более 200 метров.

С учётом большой социальной значимости проекта губернатор дал поручение главам районов сформировать под их председательством соответствующие муниципальные штабы, а также оперативно провести поадресную инвентаризацию негазифицированных домовладений и составить паспорта догазификации населённых пунктов с указанием желающих участвовать в программе.

«Рассчитываю, что все задействованные в этом процессе структуры понимают важность проводимой работы. Наша ключевая задача - не обмануть ожидания смолян, выполнив программу социальной догазификации максимально качественно в установленные главой государства сроки», - подчеркнул Алексей Островский.

А у нас газопровод, вот!

Также в настоящее время продолжается реализация программы развития газоснабжения и газификации Смоленской области, которую инвестирует ПАО «Газпром». В рамках программы в том числе выполняются работы по газификации Велижского и Угранского районов.

«Этот крайне резонансный и «долгоиграющий» вопрос находится на моем постоянном контроле. Регулярно поднимаю его в ходе рабочих встреч с руководством «Газпрома». Убежден, что долгожданная газификация этих муниципальных образований даст новый импульс для развития сельских территорий. Во-первых, сотни людей смогут улучшить качество жизни, сделать её более комфортной. А во-вторых, это позволит нам более активно привлекать сюда потенциальных инвесторов, для которых вопрос газификации - один из основных», - рассказал губернатор.

По словам Алексея Островского, в 2021 году администрациям этих муниципальных образований было выделено более 20 млн рублей на проведение изыскательских работ для проектирования уличных газораспределительных сетей в городе Велиже и селе Угра.

На данный момент построены два межпоселковых газопровода - до Велижа и деревень Погорелье и Селезни. Параллельно стартовало строительство уличного газопровода в райцентре.

В следующем году начнётся строительство межпоселкового газопровода до Угры. Сейчас идёт разработка ПСД на строительство 20 км уличных газопроводов в пределах этого населённого пункта.

Всего в Велиже будут введены в эксплуатацию более 100 км уличных сетей газоснабжения, а в Угре - около 70 км. Пуск газа в уличные газораспределительные сети Велижа планируется в 2022 году, Угры - в 2023 году.

Ольга АЛЕКСЕЕВА

Фото zhiznraiona.ru.