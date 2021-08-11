Большое внимание - маленьким жителям

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Глава региона ознакомился с работой детского сада «Родничок» в райцентре, его посещают 72 ребенка от 1,5 до 7 лет. Здесь оборудованы групповые помещения с отдельными спальнями, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, на территории обустроены спортивная и игровые площадки. Проблемный вопрос - фасад, который нуждается в ремонте. Протечек нет, но, если своевременно не принять меры, помещения придут в негодность, а это потребует больших затрат на восстановление.

В ходе визита была достигнута договорённость с главой района Сергеем Архипенковым о проведении ремонта в следующем году - соответствующее поручение о выделении средств из областного бюджета глава региона уже дал. «К сожалению, в этом году по объективным причинам ремонтные работы провести не успеем - денежные средства уже зарезервированы, исходя из заявок других муниципалитетов, которые были поданы ранее. К тому же если ремонт проводить в осенне-зимний период, то это может привести к нарушению технологического процесса, что конечно же недопустимо. Но с началом строительного сезона 2022 года мы обязательно реализуем весь комплекс необходимых мероприятий. Обязательно поможем», - пообещал Алексей Островский.

В читальном зале

Кроме того, губернатор оценил состояние Краснинской центральной районной библиотеки, которая преобразилась в прошлом году в рамках реализации нацпроекта «Культура».

«В сравнении с тем, что я видел ранее, и тем, что увидел сейчас, - разница, конечно, колоссальная!» - поделился эмоциями со смолянами на своей страничке в соцсетях Алексей Островский.

После ремонта в библиотеке появились новые функциональные зоны, разделённые по возрастным категориям: для читателей-подростков создано многофункциональное пространство, позволяющее проводить интеллектуальные игры, для малышей открыта игровая зона. В наличии есть даже сенсорная книга с различными играми для ребят на развитие внимания и расширение их кругозора.

Площадки библиотеки стали доступнее для людей с ОВЗ - к примеру, для посетителей с нарушением зрения приобретены электронные книги и звуковоспроизводящая аппаратура. Работает конференц-зал, где проходят различные тематические мероприятия для представителей всех возрастов. Читальный зал также разделён на функциональные зоны, где можно не только провести время с книгой, но и поработать на компьютере, посмотреть обучающие фильмы. Пополнен и книжный фонд, который в настоящее время насчитывает около 20 тысяч книг.

По словам губернатора, до конца года аналогичная модернизация ждет Сафоновскую центральную районную библиотеку. В планах на следующий год – переоснастить центральную районную библиотеку в Гагарине.

Растим профессионалов

В ходе рабочей поездки в Краснинский район Алексей Островский также проинспектировал итоги проведённой реконструкции футбольного поля местной ДЮСШ.

Сегодня на базе стадиона любой спортсмен и сторонник ЗОЖ может найти себе занятие по душе - здесь оборудованы две волейбольные и одна баскетбольная площадки, теннисный корт, гиревой и тренировочный залы, открыты отделения по волейболу, футболу, баскетболу, гиревому спорту, лёгкой атлетике, художественной гимнастике.

Помимо укладки искусственного покрытия на футбольном поле, здесь был выполнен ремонт трибун с устройством пластиковых сидений на 750 мест, фасада школы. Появилось электронное информационное табло и новое асфальтовое покрытие при въезде на стадион. Были проведены и иные мероприятия.

«Не могу не отметить высокое качество работ, проведённых на данном спортивном объекте и прилегающей к нему территории. Радует, что теперь в распоряжении краснинцев - современный стадион, беговые дорожки, удобные трибуны», - отметил в ходе визита губернатор.

По оценкам специалистов, футбольное поле в Красном по своим характеристикам теперь вполне может конкурировать с аналогичной площадкой Смоленского государственного университета спорта.

А значит, есть уверенность, что воспитанники ДЮСШ и дальше будут радовать нас новыми победами и рекордами на соревнованиях разного уровня.

Ольга АЛЕКСЕЕВА