Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 12 августа: рост заболеваемости и неожиданное открытие ученых

131 случай заболевания выявлен за прошедшие сутки в Смоленской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

131 случай заболевания выявлен за прошедшие сутки в Смоленской области, 6 человек погибли. Всего случаев с летальным исходом – 1390. Данные по заболеваемости опубликовал региональный Оперштаб.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

За сутки выздоровели 215 человек, с начала пандемии – 36 070 жителей области. Общее число заразившихся теперь составляет 43084.

На самоизоляции находятся 5165 человек. 290 – госпитализированы с подозрением на COVID-19. С подтверждённым диагнозом под медицинским наблюдением находятся 698 смолян.

Ранее в материале «КП» специалисты рассказали, какие расстройства психики – прямая дорога к тяжелому ковиду. Оказалось, что психические заболевания напрямую взаимосвязаны с тяжелым течением COVID-19 и смертельным исходом.

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