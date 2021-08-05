Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 5 августа: новые случаи заболевания, интересные догадки ученых и выздоровление, которое назвали чудом

Последние новости на 5 августа: новые случаи заболевания, интересные догадки ученых и выздоровление, которое назвали чудом. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По данным на 5 августа, за прошедшие сутки выявили еще 144 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших составляет 42 261. Еще 6 человек умерли за последние сутки, всего с болезнью не справились 1 347 смолян. Выздоровели и выписались – 123 человека, с начала пандемии – 34 965.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

С подтвержденным COVID-19 госпитализированы 695 смолян, с подозрением на заболевание – 356. На самоизоляции находятся 5 204 жителя.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области коронавирус отступает, но не сдается. Ситуация с заболеваемостью продолжает находиться в сфере пристального внимания медиков, эпидемиологов и всех смолян

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