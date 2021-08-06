Штрафовать или расторгать контракт

Фото: Смоленский городской Совет.

Ремонт проездов не должен быть сорван, заявили на заседании штаба в четверг.

На сегодняшний день из 41 проезда, отобранных для ремонта в Смоленске, закончено семь. Работы ведутся на 24, на четырёх степень готовности – 90 процентов. На 10 проездах к ремонту ещё не приступили.

Особые опасения сейчас вызывает участок по улице Гагарина в районе детского сада «Гнёздышко», где подрядчик повредил зелёные насаждения и нарушил технологию при подготовке основания.

– Мы понимаем, что представители этой подрядной организации, к сожалению, не хотят идти на контакт, игнорируют совещания или отвечают не конкретно, всё время чувствуется какая-то недосказанность. Если люди не хотят работать или у них нет опыта, нужно расторгать контракт, чтобы объявить новый конкурс и успеть завершить всё в этом году до наступления холодов, – отметила председатель горсовета Виктория Макарова.

В прошлый четверг на место выезжали депутат горсовета, представители Администрации города и контролирующие органы, однако исполнитель (ООО «КротСтройСервис») свои обещания не сдержал. Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Смоленском городском Совете Павел Самусенков рассказал, что был возмущён тем, что он увидел на объекте: основание было замочено и полностью разбито, хотя ещё несколько недель назад подрядчиков призывали не оставлять надолго объекты после фрезерования и демонтажных работ.

– Насколько нам известно, вы раскатали очень серьёзную колею, размесили грязь и попытались всё это дело сверху утрамбовать без выемки. Я считаю, что по данному объекту нужно обращаться в правоохранительные органы, либо на данный момент делать экспертизу, потому что это не работа. Это не ремонт. Там всё плохо, – подчеркнул депутат Павел Самусенков, который, возглавляя строительную организацию, оценивает ситуацию не просто как обыватель, а с профессиональной точки зрения.

– Вы говорите, что другим способом нельзя было убрать бордюрный камень – это ложь. Вы там варварским способом повредили корни деревьев из-за того, что было очень занижено основание. Просто убили эти деревья. Ваше нежелание активно сотрудничать видно сразу. Вы создали проблему для жителей города, а также подвергаете их опасности, – заявил депутат, обращаясь к представителю ООО «КротСтройСервис». – Почему мы должны постоянно указывать на эти недостатки, я не понимаю, вы же не первый год работаете.

Сегодня на этот объект запланирован ещё один выезд. Заместитель Главы Смоленска по городскому хозяйству Анна Пархоменко отметила, что Стройконтроль должен зафиксировать все замечания и принять соответствующие меры в адрес данного подрядчика в рамках действующего законодательства.

– Ремонт проездов не должен быть сорван из-за чьей-то беспечности. Настоятельно рекомендуем применять санкции к нерадивым подрядчикам. Мы вместе с жителями следим за тем, как идёт по городу ремонт, читаем социальные сети. Нужны ограждения, знаки, чтобы обеспечить безопасность. Этот проект надо реализовать качественно, чтобы в следующем году можно было продолжить эту работу, – сообщила Виктория Макарова.

В ближайшее время будет сформирован перечень проездов, которые предстоит отремонтировать в 2022-м.

Напомним, контролировать ситуацию на каждом объекте, а также информировать смолян о проводимых работах призвал депутат Госдумы Сергей Неверов. В этом году по инициативе «Единой России» на ремонт проездов Администрацией региона выделено 200 миллионов рублей.