Ольга Окунева встретилась с коллективом смоленского предприятия «Пирамида»

Депутат Госдумы фракции «Единой России» рассказала сотрудникам о результатах работы комитета по вопросам, семьи, женщин и детей за последние пять лет. Фото: Андрей Смирнов.

Одно из важнейших направление - расширение возможностей материнского капитала.

«Когда приезжала на предприятие в 2016 году, вас интересовало, будет ли маткапитал продлен. Как мы видим, он не только продлен, но и стал многофункциональнее. Теперь получить выплату можно уже на первого ребенка, причем документы оформляются в разы быстрее – нет очередей и кипы различных справок. Кроме того, стало возможно направлять средства на строительство частного дома», - поделилась первый заместитель председателя профильного комитета Госдумы Ольга Окунева.

Депутат Госдумы фракции «Единой России» рассказала сотрудникам о результатах работы комитета по вопросам, семьи, женщин и детей за последние пять лет. Фото: Андрей Смирнов.

Депутат отметила, что с первого июля начали действовать выплаты для семей с детьми от трех до семи лет и от восьми до 17. Также теперь при постановке на учет на раннем сроке беременности женщины, оказавшиеся в трудной ситуации, получают ежемесячные выплаты равные половине прожиточного минимума.

У братьев и сестер - приоритет при зачислении в одну школу вне зависимости от места регистрации. Также смоляне могут оформить единовременную льготу на детей школьного возраста – 10 тысяч рублей станут хорошим подспорьем для семей перед началом учебного года. А с 1 сентября заработает еще одна социальная инициатива - 100% оплата больничного по уходу за ребенком до семи лет включительно.

«Главный принцип работы комитета – выплаты должны быть обоснованы в бюджете. Законопроекты без финансовых гарантий мы не рассматриваем. Также сейчас депутаты фракции и Правительство работают над расширением льготного ипотечного кредитования для семей с детьми», - пояснила Ольга Окунева.

Актуальная для крупного производства тема - изменения в Трудовом кодексе. Так, работники могут воспользоваться правом на выходной день для прохождения диспансеризации.

Сотрудники смогли задать депутату Госдумы волнующие их вопросы и получить консультации. В частности, парламентарию передали два письменных обращения.

«Если возникают трудности с оформлением льгот или не получается самостоятельно разобраться, какие выплаты вам положены – обращайтесь в семейную общественную приемную. Специалисты обязательно окажут содействие в разрешении ваших ситуаций», - резюмировала Ольга Окунева.