Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 7 августа: более 158 тыс. смолян завершили процесс вакцинации

На момент к 7 августа 35 198 человек выздоровели и выписались, из них 115 - за прошедшие сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки в регионе выявлен 101 случай заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии число заболевших достигло цифры 42 481.

На момент к 7 августа 35 198 человек выздоровели и выписались, из них 115 - за прошедшие сутки.

7 человек погибли от коронавируса, рассказали в столичном Оперштабе. Всего число погибших в Смоленской области - 1361.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 6 292 человека, из них 5 243 - в режиме самоизоляции, 1 049 - в стационаре, рассказали в региональном Оперштабе.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Также стало известно, что по состоянию на 4 августа на территорию Смоленской области поступило 257 711 комплектов вакцины от коронавирусной инфекции.

В общей сложности в регионе первым компонентом вакцины были привиты 217 107 смолян, 158 734 жителей Смоленской области завершили процесс вакцинации от COVID-19.

Напоминаем, что записаться на вакцинацию смоляне могут при помощи портала «Госуслуги», по телефону регистратуры выбранного медучреждения или при личном посещении.

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