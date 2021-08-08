Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 8 августа: более 42 тыс. заболевших в регионе

Со 162 смолян сняли статус "ковид-положительных", общее число выздоровевших в области составило 35 360, рассказали в столичном Оперштабе по борьбе с коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в Смоленской области 104 человека заразились коронавирусом. Всего число заражений в регионе с начала пандемии достигло цифры 42 585.

Со 162 смолян сняли статус "ковид-положительных", общее число выздоровевших в области составило 35 360, рассказали в столичном Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Погибших в регионе 1367, за последние сутки +6.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находились 6 274 человека, из них 5 235 - в режиме самоизоляции, 1 039 - в стационаре, рассказали в региональном Оперштабе.

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