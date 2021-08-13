В Смоленске подрядчикам установили срок окончания работ на проездах к школам. Фото: Смоленский городской Совет.

12 августа на очередном заседании штаба депутаты обсудили с подрядными организациями ход работ на внутриквартальных проездах и проблемные моменты. Контролировать ремонт на смоленских проездах депутатов горсовета призвал руководитель фракции «ЕР» в Госдуме Сергей Неверов.

Ситуацию с ремонтом проездов подробно обсудили на заседании городского парламента в четверг.

Участники совещания подчеркнули, что графики выполнения работ не должны нарушаться, а проезды к школам нужно отремонтировать к 1 сентября. На этом акцентировал внимание председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, координирующий проведение в Смоленске еженедельных штабов.

Игорь Васильевич обратил внимание, что новый учебный год дети должны начать с положительных эмоций и при этом в комфорте.

Также на заседании проговорили вопросу, касающиеся обеспечения безопасности жителей, ведь не на всех объектах есть знаки о проведении ремонта, сигнальные ленты и др. Теперь за невыполнение этих правил подрядчиков будут штрафовать.

Депутаты горсовета вновь подняли актуальный вопрос о социальной ориентированности бизнеса, обсудили с подрядчиками их готовность выполнить определенные работы на тех или иных объектах сверх контрактных обязательств, чтобы проезды к социальным учреждениям имели более законченный вид. На что получили положительные ответы от ряда подрядчиков.

Так, представитель ООО «Гефест» пообещал обустроить тротуар перед запасным входом к детскому саду №21. К слову, этот же подрядчик также дополнительно установил по предложению председателя горсовета Виктории Макаровой сигнальные столбики на проезде у роддома на Кирова, поскольку тротуар там был продавлен грузовиками.

На заседании прозвучали опасения по поводу своевременной сдачи объекта на улице Гагарина около детского сада «Гнёздышко», где подрядчик – ООО «КротСтройСервис» – повредил зелёные насаждения, нарушил технологию при подготовке основания. А сегодня он попросту игнорирует свои обязательства.

– Жители уже согласны снести поврежденные деревья. И подрядчик теперь должен оплатить компенсационное озеленение. Но выполнит ли он свои основные обязательства по ремонту – вопрос, - сказала председатель горсовета Виктория Макарова, которая также попросила подрядчиков при проведении ремонта придерживаться правил благоустройства города, заботиться о сохранении зелёных насаждений.

После заседания штаба депутаты фракции «Единая Россия» в городском Совете под председательством Игоря Ляхова детально обсудили проблемы, возникшие при проведении ремонта и, в частности, плачевную ситуацию, созданную на проезде в центре города компанией ООО «КротСтройСервис». Депутаты ранее уже заявляли, что главная задача – не подвести жителей.

Напомним, на восстановление 41 внутриквартального проезда в Смоленске по инициативе фракции «Единой России» областной администрацией выделено 200 млн рублей.

В настоящее время идет работа по формированию перечня проездов, которые предстоит отремонтировать в следующем году.