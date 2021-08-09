Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 9 августа: "плюс" 119 случаев заражения

За прошедшие сутки ещё 119 жителей региона получили «ковид-положительный» статус. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки ещё 119 жителей региона получили «ковид-положительный» статус, сообщили в региональном Оперштабе. 114 человек успешно справились с болезнью, умерли за сутки – 5 смолян.

Общее число заразившихся в Смоленской области составляет 42 704, выздоровели – 35 504 человека. 1 372 погибли от осложнений.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сейчас под медицинским наблюдением с подтверждённым COVID-19 находятся 728 человек, 5 169 – на самоизоляции. Всего в медицинских учреждениях лежат 1 013 смолян.

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Ранее «КП» писала, что более 158 тыс. смолян уже завершили процесс вакцинации.