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Здоровье10 августа 2021 11:45

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 10 августа: более 173 тысяч смолян завершили вакцинацию

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 10 августа
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Ещё 121 случай заболевания выявлен за прошедшие сутки.

Ещё 121 случай заболевания выявлен за прошедшие сутки.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ещё 121 случай заболевания выявлен за прошедшие сутки, 5 человек погибло. Данные по заболеваемости опубликовал региональный оперштаб. За сутки выздоровели 172 человека, с начала пандемии – 35 676.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Общее число заразившихся в области составляет 42 825, всего 1 377 смолян не справились с болезнью.

В регион продолжают поступать компоненты вакцины, более 173 тысяч человек полностью завершили вакцинацию.

Ранее в материале «КП»: врач-реаниматолог красной зоны рассказал как медикаментозный сон защищает головной мозг больных, которые попадают на ИВЛ.

Что происходит с организмом, подключенным к специальной аппаратуре в реанимации, и как после этого вернуться к нормальной жизни? Об этом kp.ru рассказал кандидат медицинских наук Георгий Арболишвили.

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