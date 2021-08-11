Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 11 августа: почти 43 тысячи заболевших в регионе

Почти 43 тысячи заболевших в Смоленской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки положительный диагноз получили 128 человек. Общее число заболевших теперь составляет 42 953, рассказали в региональном Оперштабе. Погибли от осложнения 7 смолян. Всего в регионе 1 384 человека не справились с болезнью.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Всего под медицинским наблюдением в стационаре находятся 1046 жителей региона. 5159 – на самоизоляции.

По информации департамента здравоохранения по Смоленской области, более 230 тысяч человек полностью завершили вакцинацию.

Ранее «КП» писала, что врачи обнаружили коронавирус у детей, прибывших из Анапы в Смоленск. Изоляция заболевших была организована в домашних условиях.

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