Испить воды

Проект «Чистая вода» направлен на улучшение качества питьевой воды путём бурения новых скважин, строительства станций водоподготовки и водоочистки. Фото: администрация Смоленской области.

В рамках регионального проекта «Чистая вода», который входит в состав нацпроекта «Жильё и городская среда», на карте Смоленщины появляется всё больше станций очистки воды, а существующие объекты питьевого водоснабжения проходят реконструкцию и модернизацию.

Строго по графику

К слову, эта масштабная работа началась ещё несколько лет назад. С 2019 года в регионе построено и введено в эксплуатацию 11 объектов питьевого водоснабжения: по одному в Велижском, Дорогобужском, Починковском, Рославльском, Сычёвском, Смоленском, Тёмкинском, Хиславичском, Шумячском районах, а также две станции водоподготовки в областном центре.

«Считаю принципиально важным вопрос обеспечения жителей региона качественной питьевой водой и определяю это направление одним из приоритетных в деятельности администрации области. Регулярно поднимаю данную тему в рамках рабочих визитов в муниципалитеты, а также лично инспектирую ход строительства и реконструкции тех или иных объектов. Учитывая социальную значимость реализуемых мероприятий, требую как от глав районов, так и от руководства профильного департамента (по строительству и ЖКХ), чтобы все работы производились строго в соответствии с установленными графиками и на высоком качественном уровне», - рассказал губернатор Алексей Островский.

Водный потенциал

В 2021 строительство и реконструкция затронули 12 объектов питьевого водоснабжения в Велижском, Дорогобужском, Духовщинском, Краснинском, Рославльском, Смоленском, Сычёвском, Тёмкинском, Хиславичском и Холм-Жирковском районах. Девять из них планируется ввести в эксплуатацию уже в этом году, две - в 2022 году и одну - в 2023-м. На эти цели из бюджетов всех уровней направлено более 441 млн рублей.

Часть планов на нынешний год уже удалось воплотить в жизнь. По информации департамента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, в марте в Велиже ввели в эксплуатацию новую станцию очистки воды, что позволило обеспечить качественным водоснабжением более 800 местных жителей. На данный момент активно ведутся работы по строительству станций водоочистки в Рославле, деревнях Быльники (Смоленский район), Егорьево (Дорогобужский район), Мерлино (Краснинский район) и станции Игоревская (Холм-Жирковский район). Техническая готовность объектов превышает 60%, и до конца года строительство будет завершено в полном объеме.

Напомним, что всего на реализацию мероприятий регионального проекта «Чистая вода» до 2024 года планируется направить 3,2 млрд рублей, из которых 2,7 млрд рублей - средства федерального бюджета.