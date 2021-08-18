Это надо видеть!

Смоленским предприятиям есть что показать потенциальным туристам. Фото: администрация Смоленской области.

Для большинства представителей среднего и старшего поколений понятие «туризм» в 70–80-е годы было совершенно однозначным. Это ассоциировалось в первую очередь с выездом на природу, палатками, волейболом и бадминтоном, кашей, сваренной на костре, и песнями под гитару.

Сегодня набирают обороты другие виды туризма. К примеру, возрастающей популярностью пользуется посещение промышленных предприятий, и это сегодня называют трендом современного туризма. В настоящее время все желающие могут собственными глазами увидеть, как эскимо покрывается глазурью в Московской области, или стать корабелом за 6 часов в Санкт-Петербурге и многое другое.

Смоленская область также не отстает от современных тенденций и готова развивать промышленный туризм у себя. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский на своей страничке в соцсетях.

«Считаю, что у Смоленской области тоже есть потенциал для развития этого направления, поскольку у нас достаточно предприятий, которым есть что о себе рассказать и показать туристу», – отметил Алексей Островский.

Тем более, что региональным предприятиям сегодня готовы помочь освоить это пока новое для них направление и решить организационные вопросы. До 20 августа Минпромторг и Агентство стратегических инициатив будут аккумулировать заявки на участие в бесплатной обучающей программе для предприятий, которые готовы заняться промышленным туризмом.

И интерес со стороны смоленских компаний есть. По словам губернатора, заявки уже подают Смоленская АЭС и «ЭГГЕР Древпродукт Гагарин». Это значимые не только в масштабах региона предприятия – масштаб их производства и автоматизация производят впечатление даже на опытных промышленников.

«Между тем привлечь внимание туриста, заинтересовать его сможет и небольшой завод, потому что в реальной жизни мало кто из нас видел, как производят самые обычные предметы повседневного использования – те же книги, например, продукты питания или, скажем, одежду», – уверен глава региона.

Предлагаемая обучающая программа поможет предприятиям создать экскурсионные маршруты, ориентированные на разные целевые сегменты потребителей – для профориентации будущих сотрудников, небольших VIP-групп (потенциальных партнеров или клиентов), а также экскурсионных туристических групп.