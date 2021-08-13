Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 13 августа: количество заболевших превысило 43 тысячи

Количество заболевших в Смоленской области превысило 43 тысячи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки в регионе выявлено 135 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии число заболевших достигло цифры 43 219.

За все время пандемии 36 293 человек выздоровели и выписались, из них 223 – за прошедшие сутки.

По информации регионального Оперштаба, 6 человек умерли от коронавируса. Общее число погибших в Смоленской области составляет 1396.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

С подтверждённым COVID-19 в медучреждениях находятся 680 человек, всего под медицинским наблюдением – 6223 жителя области. Из них 5258 – в режиме самоизоляции.

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