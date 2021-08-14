Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 14 августа: 127 новых случаев заражения

Еще 256 человек переболели коронавирусом и успешно выписались. Фото: из архива «КП».

Количество заболевших коронавирусом в Смоленской области продолжает расти. За прошедшие сутки диагноз официально подтвержден у 127 жителей региона. Всего с начала пандемии 43 346 смолян заразились Covid-19.

Число выздоровевших жителей региона тоже растет. Еще 256 человек переболели коронавирусом и успешно выписались. С весны 2020 года 36 549 жителей области смогли поправиться.

Как сообщает столичный Оперативный штаб, за минувшие сутки инфекция унесла жизни 7 смолян, тем самым увеличив общее число погибших до 1403.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее по информации регионального Оперштаба в Смоленской области под медицинским наблюдением находились 6 223 человека, из них 5 258 - в режиме самоизоляции, 965 - в стационаре.

Также стало известно, что на данный момент Минздрав поставил в регион 287 тысяч 661 дозу вакцины. Ее первым компонентом привиты почти 237 тысяч человек, полностью завершили вакцинацию 187 тысяч 157 смолян. Вакцина от COVID-19 в регионе имеется в достаточном количестве, рассказал губернатор Смоленской области Алексей Островский.

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