Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 15 августа: ещё 120 случаев заражения

За последние сутки в регионе 120 жителей получили положительный тест на коронавирус. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки в регионе 120 жителей получили положительный тест на коронавирус. Общее число заражённых с начала пандемии достигло отметки 43 466

341 человек перебороли вирус и выздоровели, всего в Смоленской области 36 890 человек стали экс-пациентами.

Погибло 6 человек, всего из-за коронавируса не стало 1409 смолян, рассказали в столичном Оперштабе.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находились 5 950 человек, из них 4 984 - в режиме самоизоляции, 966 - в стационаре.

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