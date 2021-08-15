Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье15 августа 2021 1:00

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 15 августа: ещё 120 случаев заражения

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 15 августа
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
За последние сутки в регионе 120 жителей получили положительный тест на коронавирус.

За последние сутки в регионе 120 жителей получили положительный тест на коронавирус.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки в регионе 120 жителей получили положительный тест на коронавирус. Общее число заражённых с начала пандемии достигло отметки 43 466

341 человек перебороли вирус и выздоровели, всего в Смоленской области 36 890 человек стали экс-пациентами.

Погибло 6 человек, всего из-за коронавируса не стало 1409 смолян, рассказали в столичном Оперштабе.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находились 5 950 человек, из них 4 984 - в режиме самоизоляции, 966 - в стационаре.

Читай также в материале "КП": Открыто неожиданное последствие ковида: переболевшие менее восприимчивы к боли и холоду. Как ученые объясняют причины такого явления и как это может отразиться на организме.

Коронавирус Covid-19КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Смоленске 2021: последние новости