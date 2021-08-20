Подрядчикам, которые не думают о безопасности смолян, пригрозили штрафами. Фото: Смоленский городской Совет.

Депутаты напомнили строительным компаниям об ответственности, выразив обеспокоенность по поводу своевременного завершения всех работ.

На сегодняшний день семь внутриквартальных проездов в Смоленске выполнены в полном объеме, 23 находятся в работе, к остальным по графику приступят позднее. Количество завершённых полностью проездов с прошлой недели не изменилось.

- Тема для нас крайне сложная, долго подступали к ней и с этого года нашли возможность направить на ремонт межквартальных проездов значительную сумму из регионального бюджета. Поэтому важно сделать всё качественно и при этом вовремя. Сроки сдачи нельзя нарушать, и с наступлением осени темпы должны быть увеличены. Я вижу цифры недельной давности: как было завершено семь межкварталок, так и осталось. Ощущение, что работа стоит на месте! Сентябрь на носу, у ряда подрядчиков срок исполнения – 30 августа. Это значит, что вообще времени не осталось. Нужно проанализировать каждый объект, проговорить со строителями, что им мешает оперативнее выполнять свои обязательства. Если это просто нежелание работать – нужны кардинальные меры. Лето уже практически закончилось, и выполнение задач будет только усложняться, - отметил председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, координирующий проведение еженедельных штабов по ремонту внутриквартальных проездов в Смоленске.

Спикер облдумы ещё раз подчеркнул, что, в первую очередь, нужно сосредоточиться на территориях, которые соприкасаются с объектами социального назначения – детскими садами, школами. Работы там должны быть завершены к 1 сентября.

- Неоднократно мы обсуждали с подрядчиками, что безопасность и комфорт жителей – в приоритете. Все были предупреждены, что есть жалобы на организацию работ, что по некоторым адресам недостаточно знаков и ограничительных конструкций – это видим и мы, и смоляне. Сегодня на заседании прозвучало, что предупреждений было достаточно, а действий отдельные подрядчики не предприняли никаких, поэтому за истекшую неделю были оштрафованы три компании, которые проигнорировали просьбы депутатов и Администрации обращать внимание на технику безопасности при проведении ремонта проездов, - отметила спикер Смоленского городского Совета Виктория Макарова.

Подрядчикам, которые не думают о безопасности смолян, пригрозили штрафами. Фото: Смоленский городской Совет.

Представитель компании «КротСтройСервис», которая повредила зелёные насаждения и нарушила технологию при подготовке основания на участке по улице Гагарина в районе детского сада «Гнёздышко», пообещал, что в пятницу они приступят к укладке первого слоя асфальта. Таким образом, ранее оговорённый «крайний» срок сместился ещё на два дня.

Внимание подрядчика было заострено на том, что он не занимается проездом уже несколько недель, и подготовленное им ранее основание было замочено и полностью разбито, поэтому укладка слоёв асфальта возможна только после выемки песка и повторной засыпки.

- Предлагаю не позволять производить там работы по укладке нижнего слоя асфальта, пока специалисты МКУ «Строитель» не убедятся, что основание заменено. Нужно проводить серьёзную выемку глины и песка, и если это не будет сделано – обращаться в надзорные органы и принимать меры. Там очень оживлённый траффик, и в следующем году асфальт из-за некачественного основания попросту потрескается, - подчеркнул заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Смоленском городском Совете Павел Самусенков, который несколько раз выезжал на этот «многострадальный» проезд, общался с жителями и был возмущён увиденной картиной.

Контролировать ситуацию на каждом объекте и быть в диалоге со смолянами депутатов горсовета несколько месяцев назад призвал руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов. В этом году по инициативе партии на ремонт проездов из регионального бюджета выделено 200 миллионов рублей.

Что сделано за неделю:

выполнили разборку бортовых камней на четырёх проездах;

выполнили разборку асфальтового покрытия на двух проездах;

приступили к разборке бортовых камней на одном проезде;

приступили к установке бортовых камней на трёх проездах (на одном выполнено на 50%, на двух – на 95%);

выполнили устройство основания тротуаров на одном проезде;

произвели асфальтирование тротуаров на двух проездах;

организовали освещение на одном проезде.