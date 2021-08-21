В Смоленске появилась возможность строить новые линии освещения. Фото: Смоленский городской Совет.

В рамках данного контракта, цена которого составляет 476 миллионов рублей, инвестор приобрёл и установил в областном центре более 14600 светодиодных консольных светильников, средняя цена каждого из которых – 13 000 рублей. Также были закуплены и установлены 276 шкафов управления наружным освещением, в среднем цена каждого из них – 160 000 рублей.

- Если бы эти работы проводились нами самостоятельно за счёт местного бюджета, управлению жилищно-коммунального хозяйства понадобилось бы только на приобретение оборудования не менее 240 миллионов рублей, - отметил Анатолий Глебов.

В Смоленске появилась возможность строить новые линии освещения. Фото: Смоленский городской Совет.

Шкафы управления наружным освещением позволяют, как уточнили на заседании, значительно снизить затраты, дают возможность включать и выключать отдельные сегменты сети освещения по команде и удалённо контролировать работу источников света, предотвращая повреждение световых приборов из-за перегрузок или коротких замыканий.

- Гарантийный срок эксплуатации светильников – семь лет, в случае выхода их из строя они подлежат замене за счёт подрядной организации. Это позволяет экономить около одного миллиона рублей из бюджета города Смоленска, за счёт чего у нас появляется дополнительная возможность направлять средства на строительство новых линий, - рассказал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска, уточнивший, что за год и девять месяцев действия контракта уже заменено по гарантии 27 светодиодных светильников – 0,2% установленных.

В настоящее время, благодаря в том числе сложившейся экономии, заключены муниципальные контракты на разработку ПСД по обустройству уличного освещения по 22 объектам в областном центре.

- Депутатский корпус позитивно оценивает подобные проекты и заинтересован в укреплении инвестиционной привлекательности Смоленска, поскольку такое взаимовыгодное сотрудничество открывает перед областным центром новые возможности, - подчеркнул председатель комиссии горсовета по перспективному развитию города и инвестиционной деятельности Александр Зеленский.

На заседании прозвучало, что инвестор приобрел дополнительно 47 шкафов управления наружным освещением, а также городу подарили 66 светодиодных светильников для подсветки Смоленского Свято-Успенского кафедрального собора.