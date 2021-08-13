Блогер-миллионник Алина Акилова рассказала, как можно заработать на собственном блоге. Фото предоставлено героем публикации.

В современном мире практически каждый знает, кто такой блогер. Блогеры, которым удалось стать успешными, на самом деле проделали большую работу, превратив свое хобби в прибыльное дело. Но даже при небольшом количестве подписчиков можно получать доход со своего любимого дела.

Алина Акилова, блог которой насчитывает 4 миллиона подписчиков, поделилась секретами своего заработка. Девушка отмечает, что значительный прирост подписчиков случился после рождения дочки, когда она начала показывать то, как совмещает будни мамы с рабочими. Совместно с мужем она несколько лет назад открыла магазин одежды «KILLA by Akilova», в котором каждый желающий сможет найти новинки сезона.

Как рассказывает сама Алина, что любовь к вещам зародилась еще в детстве. Маленькая девчонка любила надевать мамины туфли и платья и танцевать перед зеркалом. В принципе, каждая девочка так делала в детстве. Именно тогда в Алине и зародилась та любовь к одежде и стилю. В юношеском возрасте она только выросла. Поэтому для блогера стало важно радовать новыми трендами в одежде не только себя, но и своих подписчиков.

Блогер-миллионник Алина Акилова рассказала, как можно заработать на собственном блоге. Фото предоставлено героем публикации.

Инстаграм в этом отлично помогает, с помощью него Алина рассказывает своим фолловерам о собственном бренде. Каждый может помимо блогерской деятельности, заниматься и бизнесом. Если вы шьете одежду или же умеете фотографировать, то данные услуги можно продвигать с помощью социальных сетей, где ваши подписчики смогут приобрести ту или иную услугу.

Также одним из способов монетизации в инстаграм могут быть созданные блогером курсы. Например, у Алины Акиловой - «STORIES BIZ». На курсах девушка рассказывает, как заработать в интернете. Блогер собрала список самых популярных профессий и решила раскрыть все их секреты. Одними из них являются профессии сторисмейкера и smm-щика, которые именно сейчас начинают набирать популярность. Курс по заработку онлайн от Алины Акиловой, это не просто гайд, в котором можно найти какую-то общедоступную информацию, это ряд модулей, в которых девушка вместе с экспертами подробно рассказывает о тонкостях профессий и отвечает на все вопросы, которые у вас возникают. По окончании каждый человек, который прошел обучение, получит сертификат. Помните, за социальными сетями будущее. И теперь абсолютно каждый из нас получил возможность выбирать: работать в душном офисе или уютной для себя обстановке.

Блогер-миллионник Алина Акилова рассказала, как можно заработать на собственном блоге. Фото предоставлено героем публикации.

Часто блогеры зарабатывают на рекламе. Конечно, все зависит от того, какое количество людей вас читает. Если у блогера менее миллиона подписчиков, то рекламные интеграции серия сторис и пост у него могут стоить от 1 т.р. до 100 т.р. Когда количество фолловеров становится больше 1 миллиона, то цена поста и серии историй возрастает, ее минимум составляет 150 т.р., порой она доходит 4 млн. Непременно, все зависит от того, как блогер себя оценивает и насколько у него присутствует имиджевая и медийная репутации.

В современном мире нормально то, что помимо заработка в социальных сетях, есть стабильный доход и вне его. Потому что ты не знаешь, что может случиться завтра. А уверенность в постоянстве, это значит, быть сильным и независимым. Не зря многие психологи считают, что если ты успешен в одной сфере, то у тебя обязательно все получится в другой.