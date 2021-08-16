Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 16 августа: 8 смертей за прошедшие сутки

За прошедшие сутки «ковид-положительный» статус получили 116 жителей Смоленской области. Фото: ИВАНОВА Диана

За прошедшие сутки «ковид-положительный» статус получили 116 жителей Смоленской области. Общее число заражённых в регионе теперь составляет 43 582, сообщили в региональном Оперштабе.

Успешно справились с болезнью 37 102 человека, из них 212 – за минувшие сутки. Погибли от коронавируса 8 смолян, с начала пандемии умерли от осложнений 1417 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В общей сложности под медицинским наблюдением находятся 5874 жителя области, 4904 – на самоизоляции. Более 191 тысячи человек полностью завершили вакцинацию.

Ранее в материале «КП»: Можно ли прививаться от коронавируса при аллергии на антибиотики и проблемах с щитовидкой, рассказали эксперты Роспотребнадзора. На вопросы читателей «КП» ответили специалисты НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского.

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