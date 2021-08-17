Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 17 августа: «плюс» 122 случая заражения

На территории Смоленской области выявлено 43 704 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 17 августа на территории Смоленской области выявлено 43 704 случая заболевания коронавирусной инфекцией. 122 человека заразились за последние сутки.

По информации регионального Оперштаба, 7 смолян умерли от осложений. Общее число погибших в регионе составляет 1424. За прошедшие сутки выздоровели 275 человек, всего успешно справились с болезнью 37 377 жителей региона.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

С подтверждённым диагнозом в медучреждения госпитализированы 710 человек. 279 смолян находятся под медицинским наблюдением с подозрением на Covid-19, 4796 – на самоизоляции.

Ранее в материале «КП»: Как определить риск тяжелого ковида по анализам крови: какие маркеры прогноза болезни на самом деле подтверждены наукой. Насколько продвинулись ученые в точности «предсказывания» тяжести инфекции.

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