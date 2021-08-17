Сергей Неверов встретился с жителями Холм-Жирковского. Фото: предоставлено героем публикации.

В здании бани на улице Садовой, которое заложили еще в 70-х, начались строительные работы. Сейчас подрядчик проводит демонтаж, впереди – замена кровли, канализационных труб и котлового оборудования, а также обновление помещений и установка внутреннего санузла.

Планы воплощают за счет федеральных средств. Их в район удалось привлечь по инициативе депутата Госдумы Сергея Неверова.

Ежемесячно баню посещает более 400 человек, для жителей частного сектора в летнее время она становится настоящим спасением.

«Ходим каждые выходные, и, конечно, очень обрадовались, когда строители начали работы. Такого большого ремонта наша баня еще не видела», - рассказали местные жители Сергею Неверову.

Федеральные средства направили не только на объекты культбыта, но и дороги - при содействии депутата Госдумы в муниципалитет поступило более 80 млн рублей. Новый асфальт уже появился на станции Игоревская, в поселке Владимирский тупик, в деревне Стешино, а также в районном центре.

Сергей Неверов встретился с жителями Холм-Жирковского. Фото: предоставлено героем публикации.

В частности, покрытие в сентябре уложат на дороге, которая ведет к любимому месту жителей – живописному озеру. Все переживают за сохранность будущего асфальта - этот путь выбирают для объезда водители большегрузов.

«Можно ли запретить здесь движение крупных автомобилей? Может быть, поставить дорожный знак?», - предложили жители.

Волнует и состояние здравоохранения. Отсутствие кадров и старое оборудование – больные вопросы для всего района.

«Народ у нас преимущественно пожилой, нуждается в специалистах, особенно в кардиологе. Есть только «скорая», которая везет сразу в Сафоново», - пожаловались депутату. Сергей Неверов дополнительно обсудит тему привлечения специалистов в район с Губернатором.

Ранее по обращению к депутату здание поликлиники переехало в центр поселка в бывшее здание федерального казначейства. В этом году частично решатся проблемы с оборудованием – по нацпроекту «Здравоохранение» в район поступят новые УЗИ и рентген аппараты.

В аномально жаркое лето в районном центре появились проблемы с водой – насосы не справлялись с объемом потребления, который увеличился в три раза.

«На селе летом, когда нужно поливать огороды, могут возникать подобные трудности. Если же это не кратковременное явление - необходимо составлять проектно-сметную документацию и увеличивать мощности», - прокомментировал Сергей Неверов.

Глава района Ашот Егикян пояснил, что по проекту «Чистая вода» уже в 2022 году в муниципалитете начнут возводить водно-очистную станцию и заменят три километра труб.

Несмотря на озвученные проблемы, холм-жирковцы поделились с депутатом Госдумы, что рады изменениям, которые произошли в поселке за последний год.