Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 18 августа: почти 200 тысяч смолян завершили вакцинацию

Почти 200 тысяч смолян завершили вакцинацию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки коронавирусом заразились 126 жителей региона. Общее число заболевших теперь составляет 43 830.

Выздоровели 327 смолян за прошедшие сутки. Всего в Смоленской области успешно справились с болезнью 37 704 человека, сообщили в региональном Оперштабе. 6 заболевших погибли от осложнений. Всего в регионе 1430 смолян умерли от коронавируса.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Под медицинским наблюдением находятся 5782 жителя области, из них с подозрением на Covid-19 в стационаре лежат 294 человека, 4797 – на самолизоляции.

Почти 200 тысяч человек полностью завершили вакцинацию. За сутки прививку сделали более 4700 смолян.

Ранее ученые доказали: прививка от гриппа снижает риск тяжелых осложнений ковида. Новые данные получены в результате исследования историй болезни более 70 тысяч жителей разных стран мира.

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