Фото: Администрация Смоленской области.

Подготовка к нему в регионе, как и положено, началась заранее. О ходе работы и о её промежуточных итогах губернатор Алексей Островский рассказал смолянам на своей страничке в соцстеях.

По его словам, в 2021 году муниципалитетам на эти цели было выделено более полумиллиарда рублей.

По всем фронтам

«Ключевая задача, которая стоит перед нами - повысить качество теплоснабжения смолян и провести отопительный период в безаварийном режиме», - подчеркнул глава региона.

На данный момент уже подготовлено 398 котельных, 232 центральных тепловых пункта, 767 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, 3,4 тысячи километров водопроводных и почти одна тысяча километров канализационных сетей. Заготовлено 4,6 тыс. тонн угля и более 11 тыс. куб. метров дров.

Как отметил Алексей Островский, за последние несколько лет в регионе удалось заменить 130 км тепловых сетей, отработавших нормативный срок эксплуатации, из них 34 км заменила компания «Квадра» в областном центре. Эта работа будет продолжена.

«Всегда акцентирую внимание глав муниципалитетов на первоочерёдности этой задачи, поскольку, и это ни для кого не секрет, что у нас, к сожалению, теплосети имеют значительную степень износа - именно в этом была причина масштабных коммунальных аварий, которые регулярно происходили в Смоленске в зимний период еще 2-3 года назад. В последние годы количество аварий на сетях существенно снизилось - с 87 в прошлом отопительном сезоне до 15 - в нынешнем (зима-весна этого года). Также на 20% сократилось время устранения аварийных ситуаций», - отметил губернатор.

На постоянном контроле

В рамках подготовки к предстоящему отопительному периоду в целом по области в 2021 году уже провели замену 17 км ветхих тепловых, более 22 км водопроводных и почти 4 км канализационных сетей.

Конечно, это не окончательные цифры, к счастью, есть время на решение текущих задач и на завершение ремонтных работ. Вопрос остаётся на контроле у главы региона. По его словам, в ближайшие недели запланировано проведение межведомственного совещания, посвящённого этой проблематике, в котором примут участие главы муниципалитетов и все заинтересованные структуры.