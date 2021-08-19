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Здоровье19 августа 2021 11:58

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 19 августа: почти 44 тысячи заболевших в регионе

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 19 августа
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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За прошедшие сутки в Смоленской области ещё 129 человек заразились коронавирусом.

За прошедшие сутки в Смоленской области ещё 129 человек заразились коронавирусом.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Смоленской области ещё 129 человек заразились коронавирусом. Число заболевших в регионе достигло цифры 43 959.

Выздоровели 38 002 жителя региона, из них 298 – за последние сутки, рассказали в региональном Оперштабе по борьбе с COVID-19. С начала пандемии умерли 1437 человек, 7 – за минувшие сутки.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

По информации смоленского депздрава, всего под медицинским наблюдением находятся 5780 смолян. 4815 – на самоизоляции.

Ранее в материале «КП» врач рассказал, может ли прививка от гриппа защитить от коронавируса детей. Вакцина против коронавируса пока не одобрена для несовершеннолетних. Поэтому перед многими родителями встает вопрос, как защитить ребенка от инфекции.

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