Судьба человека

Фото: администрация Смоленской области.

Несколько дней назад на странице губернатора Алексея Островского в соцсети Вконтакте появилось сообщение от рославльчанки Лианы Парамоновой, которое она сама назвала криком о помощи. Женщина рассказала о бедственном положении пенсионерки Валентины Ивановны Шутовой.

«Хорошо встречать старость в доброй памяти да ещё и в окружении большой любящей семьи. Но бывает (и часто!), когда старость проходит в компании болезней, немощи, одиночества» - так начала своё обращение к главе региона Лиана.

Стыд и состояние шока

Она сообщила о том, что Валентина Ивановна живёт совсем одна и в силу возраста и состояния здоровья (бабушка плохо видит, практически не слышит, нуждается в медицинской помощи) не может позаботиться о себе в полной мере. Кормят пенсионерку соседи. А её дому требуется серьёзный ремонт - существует угроза обрушения. Лиана выразила обеспокоенность тем, что будет с бабушкой дальше, ведь не за горами зима и холода.

«Жилищные условия, исходя из представленных фотографий, вызывают стыд и состояние шока. Как пишут в паблике «Подслушано в Рославле», вот уже на протяжении года соседи обращаются к главе Остерского сельского поселения за помощью и содействием, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. Но, очевидно, у него есть другие более важные дела. В свою очередь представители районной соцзащиты, по словам рославльчан, дважды приезжали и делали фото «интерьера», но никакой реакции с их стороны также не последовало», - рассказал о подробностях этой истории Алексей Островский.

Глава региона мгновенно отреагировал на крик о помощи. Он поручил своим подчинённым оказать всю необходимую помощь одинокой бабушке, подчеркнув, что на такие ситуации должна в первую очередь откликаться районная власть.