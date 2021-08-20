Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 20 августа: ещё 129 случаев заражения

За прошедшие сутки ещё 129 смолян получили «ковид-положительный» статус. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки ещё 129 смолян получили «ковид-положительный» статус, сообщили в региональном Оперштабе. Всего в регионе 44 088 заболевших.

С начала пандемии выздоровели 38 267 человека, 265 – успешно справились с болезнью за последние сутки. Погиб от коронавируса только 1 человек, общее число летальных исходов – 1438.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

По состоянию на 20 августа, в Смоленской области первым компонентом вакцины привиты более 244 874 человек. Завершили вакцинацию – более 203 095 человек. Об этом сообщили в профильном департаменте.

В общей сложности в регионе под медицинским наблюдением находятся 5646 смолян, из них 4660 – в режиме самоизоляции.

Ранее в материале «КП»:

Профессор-вирусолог Александр Чепурнов: Ковид помолодел и нашел новых жертв. Как изменился коронавирус, какие вакцины лучше и чего нам ждать этой осенью, ученый рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда».

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