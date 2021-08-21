Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 21 августа: 375 человек выздоровели

375 жителей региона успешно перебороли COVID-19 и стали экс-пациентами. 1 человек погиб. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки в Смоленской области 131 человек заразился коронавирусом. 375 жителей региона успешно перебороли COVID-19 и стали экс-пациентами. 1 человек погиб.

С начала пандемии в регионе 44 219 человек на территории области получили положительные тесты на коронавирус. 38 642 из них выздоровели. 1439 погибли. Об этом стало известно из ежедневного отчета столичного Оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находились 5 646 человек, из них 4 660 - в режиме самоизоляции, 986 - в стационаре, рассказали в региональном Оперштабе.

Также стало известно, что в Смоленской области школьные линейки, приуроченные ко Дню знаний пройдут только для учащихся первых и одиннадцатых классов. Об этом сообщил Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Линейки будут организованы с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Остальных школьников 1 сентября ждёт один урок – урок науки и технологий. Губернатор отметил, что родители также смогут присутствовать на торжественном мероприятии. Подробнее об организации Дня знания читай в материале «КП» по ссылке.

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