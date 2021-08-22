Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 22 августа: 3 человека погибли

За прошедшие сутки 127 человек в Смоленской области заразились коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки 127 человек в Смоленской области заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии их число составило 44 346.

Выздоровели на сегодняшних день 244, общее число тех, с кого сняли статус «ковид-положительных» - 38 886.

3 человека умерло за сутки, всего - 1442, рассказали в столичном Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находились 5 072 человека, из них 4 090 - в режиме самоизоляции, 982 - в стационаре, рассказали в региональном Оперштабе.

Также в материале «КП»: В Роспотребнадзоре рассказали, что делать, если через несколько месяцев после прививки от коронавируса уровень антител упал до нуля. Читателей «КП» консультируют эксперты НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора.