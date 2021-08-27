41 проезд отремонтируют в Смоленске к середине осени

Депутаты Смоленского городского Совета обсудили ход работ по ремонту проездов. Фото: Смоленский городской Совет.

Депутаты обсудили с подрядчиками недельные итоги и выяснили, как сейчас обстоят дела на объектах. Накануне 1 сентября все силы брошены на приведение в порядок дорог к школам и детским садам, сообщили на заседании штаба в горсовете.

На сегодняшний день завершены десять проездов, ремонт на остальных идёт по графику, и к середине осени в Смоленске, как и планировалось, будет обновлён 41 проезд. Напомним, в этом году по инициативе фракции «Единой России» в горсовете на эти цели из регионального бюджета выделено 200 миллионов рублей.

Две недели назад на заседании штаба поставили задачу завершить ремонт проездов к школам и детским садам к 1 сентября. Многие подрядчики, по информации первого заместителя директора МКУ «Строитель» Марии Волковой, временно приостановили работы по адресам, где нет объектов социальной направленности, и сосредоточились на приведении в порядок участков к образовательным учреждениям.

Например, ещё не завершен проезд к гимназии № 4.

- Мы встречались с подрядчиком на объекте и спросили, будет ли сниматься старый слой асфальта. Он заверил, что выборка будет 15 сантиметров. По факту этого не было сделано. Там поставили высокий борт и положили новый асфальт без снятия старого. Фрезы там не было, никто ничего не разбирал. Раньше люди жаловались, что вся вода во время дождей стекает во двор, теперь асфальт стал ещё выше, - отметил Александр Верейкин, возглавляющий в горсовете комиссию по вопросам градостроительной деятельности и землепользования.

Представители МКУ «Строитель» подтвердили, что подрядчик должен переделать данные работы. Иначе они не будут оплачены.

Депутаты, которых руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов призвал контролировать ситуацию на каждом объекте, обозначили в режиме диалога с подрядчиками ещё несколько острых моментов, вызывающих беспокойство и жалобы смолян.

Так, например, в среду состоялась встреча с жителями дома 54 по проспекту Гагарина, где ремонт проезда рядом с детским садом «Звёздный» обернулся серьёзными проблемами, поскольку подрядчик повредил несколько деревьев, оголив их корни.

Депутаты Смоленского городского Совета обсудили ход работ по ремонту проездов. Фото: Смоленский городской Совет.

- При сильном порыве ветра повреждённые деревья могут упасть на машины или, что еще хуже, на людей. Жители дали согласие на их снос, необходимо сделать это как можно скорее, поскольку там небезопасно, - считает заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в городском Совете Павел Самусенков.

Как стало известно, под снос попадает пять деревьев, и подрядчик должен оплатить компенсационное озеленение, после чего «Зеленстрой» высадит на этом месте растения, которые выберут жильцы.

Депутат подчеркнул, что необходимо привести в порядок территорию возле дома – на этом проезде до сих пор не убран строительный мусор: разбросаны остатки асфальта, гравий, песок, что недопустимо и вызывает справедливые недовольства. Как сообщила Мария Волкова, ООО «КротСтройСервис», занимавшемуся ремонтом на этом проезде, будет выставлена денежная претензия, так как заключенный контракт обязывает строителей проводить ежедневную уборку.

- Также нужно в ближайшее время решить вопрос с размыванием грунта. Например – установить там геосетку, подсыпать землю и оформить газон, - предложил Павел Самусенков.

Напомним, работы на этом проезде уже несколько недель вызывают вопросы. В частности, ранее отмечалось, что было полностью замочено основание дороги, и депутаты настаивали на полной его замене перед укладкой асфальта.

- Я бы хотела организовать совещание на проезде от дома 52 до дома 54а по улице Шевченко. Проезд посещаемый, там женская консультация Перинатального центра. Мне поступает очень много звонков от жителей по поводу сроков ремонта. Предлагаю завтра провести там встречу и обсудить все вопросы, - сказала, обращаясь к представителю ООО «ДЭП-67», председатель горсовета Виктория Макарова.

Депутаты горсовета примут участие в подготовке перечня проездов, которые будут отремонтированы в 2022 году.