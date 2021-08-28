Сергей Неверов встретился с жителями Угранского района. Фото: Андрей Смирнов.

Угра – один из самых отдаленных уголков Смоленской области, но жизнь здесь не стоит на месте. За последние годы введены в эксплуатацию новые очистные сооружения, появились благоустроенные общественные пространства, новые дороги и тротуары, по проекту «Культура малой Родины» отремонтирован районный ДК. С рабочим визитом здесь побывал депутат Государственной Думы Сергей Неверов.

Центральный дом культуры одно из тех учреждений в Смоленской области, где подход к ремонту действительно комплексный. В 2018 по проекту отремонтировали крышу, в 2019 - фасад, в этом году заменили окна, двери, перестелили полы, сделали ремонт в зрительном зале и рабочих кабинетах сотрудников. Средства проекта ограничены, дополнительное федеральное финансирование было выделено по инициативе депутата Госдумы Сергея Неверова.

Сергей Неверов встретился с жителями Угранского района. Фото: Андрей Смирнов.

Как отметила заведующая филиалом Угранского центрального дома культуры Татьяна Зуева, в ремонте помещения нуждались давно. «Нам практически каждый месяц приходилось здесь что-то ремонтировать своими силами, то крышу, то полы. Участие в проекте для нас действительно возможность изменить облик ДК, сделать его комфортнее и безопаснее. Здесь занимаются наши дети, наши пенсионеры – порядка ста человек посещают творческие кружки», - рассказала Татьяна Зуева. Дом культуры может стать участником проекта и в 2022 году – в планах заменить оборудование, кресла в зале и одежду сцены.

«Конечно, центральный дом культуры должен быть современным, комфортным, чтобы дети с удовольствием занимались здесь», - поделился Сергей Неверов.

Центральное учреждение культуры не единственный участник проекта «Культура малой Родины». В этом году в него также вошли сельский дом культуры во Всходах и деревне Желанья. С 2017 года, только в Угре, обновлены еще и Великопольевский и Вешковский сельские ДК.

Кроме положительных перемен есть вопросы местного и регионального уровня, ответы на которые угранцы не могут получить уже не один год. О них депутату Госдумы Сергею Неверову рассказали местные жители.

Угранский район до сих пор не газифицирован, только готовится проектно-сметная документация на проведение газопроводов по соглашению с Газпромом. Обратились и по вопросам необходимости корректировки федерального законодательства. В Угре есть двухквартирные дома, которые были отнесены к категории многоквартирных, что затрудняет межевание земельного участка домовой территории. «Это важная тема для проработки на законодательном уровне», - подчеркнул Сергей Неверов.

Главная обозначенная проблема с качеством питьевой воды. Были выделены серьезные федеральные средства, но жители рассказали, что фильтры приходится менять постоянно, и проблема не решена. Вопрос будет дополнительно проработан областным Департаментом по строительству и ЖКХ. На встрече договорились, что представители Департамента также примут участие в очередном заседании районного Совета депутатов, где обозначат дорожную карту решения вопроса. Жителей интересует обоснованность тарифа на воду - по этому вопросу депутат Госдумы Сергей Неверов направит депутатский запрос Губернатору.

Среди вопросов также проблемы перебоев с электричеством, межпоселковые дороги и работа общественного транспорта до поселений из райцентра.