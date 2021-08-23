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Здоровье23 августа 2021 11:55

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 23 августа: 126 новых случаев заражения

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 23 августа
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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За прошедшие сутки коронавирусом заразились ещё 126 смолян.

За прошедшие сутки коронавирусом заразились ещё 126 смолян.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По информации регионального Оперштаба, за прошедшие сутки коронавирусом заразились ещё 126 смолян. С начала пандемии число заболевших составляет 44 472.

Всего 39 106 человек успешно справились с болезнью. Погибли от Covid-19 1447 жителей региона, 5 – за последние сутки.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В медучреждениях лежат 966 смолян, из них с подтверждённым диагнозом – 719, сообщили в профильном департаменте. На самоизоляции находятся 4 011 человек. Более 210 тысяч полностью завершили процесс вакцинации.

Ранее в материале «КП»:

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