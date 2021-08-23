Смоленск снова собрал сильнейшие баскетбольные команды страны. Фото: Андрей Смирнов.

В эти выходные во Дворце спорта «Юбилейный» прошел финальный тур открытой межрегиональной любительской Лиги баскетбола 3х3 Дивизиона «Лига Регион».

Приветствовали участников спортивного праздника председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов и депутат облдумы, координатор проекта «Детский спорт» Андрей Моргунов. «Баскетбол - это командная игра, которая доступна в любой сельской школе. Пять лет назад совместно с Федерацией баскетбола Смоленской области во главе с Сергеем Фоминым мы начали работу по развитию и популяризации баскетбола среди молодежи. Теперь же у ребят, в том числе на уличных площадках, есть возможность в формате 3х3, 4х4 проводить баскетбольные турниры. Сейчас все районы включены в эту деятельность, ребята тренируются, готовятся к играм. Нам нужно здоровое поколение, которое сможет командно добиваться успехов», - подчеркнул Игорь Ляхов.

Смоленск снова собрал сильнейшие баскетбольные команды страны. Фото: Андрей Смирнов.

Напомним, открытая межрегиональная любительская Лига баскетбола 3х3 - это первый всероссийский проект в баскетболе 3х3, объединяющий любительские турниры более чем в 50 субъектах Российской Федерации. В Смоленской области самые массовые соревнования в этом виде спорта проводятся в рамках проекта «Единой России» «Детский спорт».

В рамках проведения I регионального этапа в соревнованиях приняли участие свыше 1 500 спортсменов из более 370 мужских команд из 33 субъектов Российской Федерации. За это время было организовано 70 туров, проведено свыше 1 800 игр.

Спортивный директор Лиги, главный судья турнира Владислав Воронин рассказал, что в финальном этапе примут участие 24 команды из 19 субъектов Российской Федерации, которые сразятся за звание лучшей региональной команды страны и поборются за возможность принять участие в одном из отборочных туров Единой Лиги Европы 3х3.

«Смоленск уже традиционно становится центром развития баскетбола 3х3, в ЦФО, как минимум. Ранее на площадке этого прекрасного спортивного комплекса уже проводился ряд крупных соревнований. В прошлом году эта арена стала практически единственной, которая в сложное пандемийное время смогла принять и достойно провести соревнования», - отметил Владислав Воронин.

Стоит отметить, что помимо финала дивизиона «Лига Регион» 3х3 в ближайшие месяцы в Смоленске пройдут турнир в честь Дня освобождения Смоленщины и два отборочных тура Единой лиги Европы 3х3.