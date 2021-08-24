Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 24 августа: 4 человека погибли за прошедшие сутки

Ещё 132 человека в Смоленской области заразились Covid-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ещё 132 человека в Смоленской области заразились Covid-19. Всего с начала пандемии число заболевших составляет 44 604, сообщили в региональном Оперштабе.

Успешно справились с болезнью и выписались 39 342 жителя региона, 236 – за последние сутки. 1451 – погибли от осложнений. За сутки ушли из жизни 4 человека.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В Смоленскую область продолжают поступать комплекты вакцины. Первым компонентом привились более 249 тысяч смолян, а более 210 тысяч полностью завершили вакцинацию.

Под медицинским наблюдением находятся 4 984 человека, 3 989 – на самоизоляции.

Ранее вирусологи рассказали, ждать ли четвертую волну коронавируса с 1 сентября. Мнения ученых расходятся. Основные риски связаны с тем, что детей не прививают.

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